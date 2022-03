Des effets sonores époustouflants pour vos jeux via Bluetooth®

Le plaisir de jeu n'est pas total sans des effets sonores à couper le souffle. Vos jeux sur smartphone ou tout autre appareil portable seront désormais encore plus palpitants grâce à la station d'accueil Philips qui va vous en mettre plein les oreilles. Distinguez chaque son avec clarté et profitez d'une expérience de jeu encore plus intense. Profitez également d'un confort d'utilisation optimal via Bluetooth®. Il vous suffit d'établir la connexion sans fil Bluetooth® entre votre périphérique portable et la station d'accueil. Maintenant, c'est à vous de jouer !