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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met deze handige en chique docking-luidspreker is het geluid van uw iPod, iPhone of iPad werkelijk verbluffend. De ingebouwde oplaadbare batterij en de mogelijkheid om te streamen via Bluetooth maken de luidspreker bovendien uiterst gebruiksvriendelijk.
De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.
De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidsweergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.
3.9
van 5
51
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
firehorse
28/08/2013
Nederland
goed geluid
ik was op zoek naar goed en betaalbaar geluid. Gevonden!! Kan met de Ipad en Iphone overweg. Via de gratis app enigszins persoonlijk afstemmen geluid mogelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker
Bart1
15/01/2012
Nederland
Prima aankoop
Zeer goed product. Werkt perfect met iPad 2. Goed geluid. Alleen fidelio downloaden. Verder plug and play! Dus geen installatie. Beter dan bose!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker
Frankn
26/10/2011
Nederland
Een absolute aanrader! Dit produkt heeft niet alleen een zeer goede geluidskwaliteit, maar biedt ook nog extra functies door de iPhone/iPad app, top!
Dit produkt heb ik gekocht om beter geluid te krijgen uit de iPad en iPhone, nou, dat lukt zeer goed met die 2 x 30 watt versterker. De bassen zijn misschien wat overheersend maar dit kun je door middel van de iPad / iPhone app, die automatisch gedownload wordt als je 'dockt', instellen. De iphone / ipad app is top. Zo kun je deze docking speaker opeens gebruiken als wekker. Of om nog even lekker te snoozen met je favourite muziek. Wat ik echt super vind is niet alleen de bluetooth connectie waarmee je dus wireless geluild kunt streamen van je iPhone of iPad, maar net zo makkelijk van je iMAC! Ook de ingebouwde accu houdt het lang vol. De 5 uur die Philips op de verpakking zet zijn niet overdreven. Ik gebruik de docking echt dagelijks. Mooi man, als je gaat douchen die docking mee, spanning heb je toch niet nodig door die ingebouwede accu en meezingen maar! De afstandsbediening is klein en sjiek, maar eerlijk gezegd gebruik ik deze niet. Top produkt, het overtrof ieg mijn verwachtingen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8550 docking-luidspreker