Bluetooth pour des appels mains libres

Toutes les unités Philips pour voiture avec Bluetooth intègrent un module Bluetooth pour passer des appels et diffuser de la musique en mode mains libres depuis les téléphones et appareils audios compatibles avec Bluetooth. Le processus d'appairage est aussi simple que la configuration d'un casque Bluetooth. Vous pouvez transférer vos contacts téléphoniques et enregistrer votre répertoire favori sur le système. Vous pouvez également renvoyer vos appels sur votre téléphone pour des conversations privées. Avec Bluetooth, vous pouvez prendre des appels très facilement et conduire en toute sécurité, les deux mains sur le volant.