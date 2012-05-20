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Niet meer leverbaar
DC350/12
Muzieksysteem voor zakenmensen
Plaats uw iPhone/iPod op het Philips DC350-entertainmentsysteem met dock om naar uw eigen muziek of de radio te luisteren en uw muziek, agenda en takenlijst te synchroniseren met de PC. Dankzij de Bluetooth®-receiver kunt u handsfree mobiel bellen en uw muziek streamen.
Alle Philips-units met Bluetooth voor in de auto beschikken over een ingebouwde Bluetooth-module voor handsfree bellen en muziek streamen vanaf Bluetooth-telefoons en audioapparaten met Bluetooth. De installatie is net zo eenvoudig als die van normale Bluetooth-headsets. U kunt uw contactpersonen overzetten en uw favoriete telefoonboek opslaan in het systeem. Tevens kunt u eenvoudig oproepen overschakelen naar uw telefoon voor privégesprekken. Met Bluetooth kunt u eenvoudig oproepen beantwoorden en veilig met beide handen aan het stuur blijven rijden.
2.4
van 5
5
Reviews & awards
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC350 entertainmentsysteem met dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC350 entertainmentsysteem met dock
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur
Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur
Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur
iPhone is vereist voor gebruik van de luidsprekertelefoonfunctie