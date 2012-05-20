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Niet meer leverbaar

entertainmentsysteem met dock

DC350/12

2.4

| (5) Reviews & awards

Muzieksysteem voor zakenmensen

Plaats uw iPhone/iPod op het Philips DC350-entertainmentsysteem met dock om naar uw eigen muziek of de radio te luisteren en uw muziek, agenda en takenlijst te synchroniseren met de PC. Dankzij de Bluetooth®-receiver kunt u handsfree mobiel bellen en uw muziek streamen.

Bekijk alle voordelen

aansluiten, synchroniseren en spelen maar

Muzieksysteem voor zakenmensen

Automatische synchronisatie via USB van de agenda en contactpersonen op iPhone/iPod via de PC

Bluetooth voor handsfree bellen

Bluetooth voor handsfree bellen

Alle Philips-units met Bluetooth voor in de auto beschikken over een ingebouwde Bluetooth-module voor handsfree bellen en muziek streamen vanaf Bluetooth-telefoons en audioapparaten met Bluetooth. De installatie is net zo eenvoudig als die van normale Bluetooth-headsets. U kunt uw contactpersonen overzetten en uw favoriete telefoonboek opslaan in het systeem. Tevens kunt u eenvoudig oproepen overschakelen naar uw telefoon voor privégesprekken. Met Bluetooth kunt u eenvoudig oproepen beantwoorden en veilig met beide handen aan het stuur blijven rijden.

Met Bluetooth compatibele telefoon

Met Bluetooth compatibele telefoon

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.4

van 5

5

Reviews & awards

5
3

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC350 entertainmentsysteem met dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC350 entertainmentsysteem met dock

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur

Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur

Deze review is gemaakt voor DC350 station d'accueil pour baladeur

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Voorwaarden

  1. iPhone is vereist voor gebruik van de luidsprekertelefoonfunctie