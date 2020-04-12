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Arrêté
BTM1360/12
De la puissance pour votre musique
Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W de puissance maximale offrent des basses profondes et un son immersif.
Bluetooth®
Port USB pour charge
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
3.1
sur 6
15
Avis
Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Avantages
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Contre
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM1360 Microcadena
Date d'utilisation 2018-04-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM1360 Microcadena
Date d'utilisation 2018-04-12
josué
25/11/2017
España
Totalmente satisfecho
Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
Cet avis concerne le produit BTM1360 Micro music system
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