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Niet meer leverbaar
BTM1360/12
Meer power voor uw muziek
Luister naar digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth of speel MP3-CD's en CD-R/RW's af op dit Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers en het maximale uitgangsvermogen van 30 W leveren krachtige bas en kamervullend geluid.
Bluetooth®
USB-aansluiting voor opladen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
3.1
van 5
15
Reviews & awards
Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system
Barhillbob
26/12/2016
United Kingdom
Sounds great!
Really happy with the sound quality of this unit from CD and USB stick. Love the minimal looks and feels substantial when you unpack it. Useful remote control too.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system
Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Voordelen
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Nadelen
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena
Datum gebruik 2018-04-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena
Datum gebruik 2018-04-12