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Arrêté

Microchaîne

BT2110/10

4.3

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Diffusez de la musique en haute qualité grâce à une connexion Bluetooth® aptX. Cette tour de son Philips permet un appairage NFC par simple contact et possède un tuner FM numérique, ainsi que des prises USB Direct et entrée Audio. Elle est également équipée d'un caisson de basses intégré pour des basses plus puissantes.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2
1

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

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05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Avantages

prends pas beaucoup de place

Contre

la télécommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Date d'utilisation 2019-02-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Date d'utilisation 2019-02-05

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