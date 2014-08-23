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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Diffusez de la musique en haute qualité grâce à une connexion Bluetooth® aptX. Cette tour de son Philips permet un appairage NFC par simple contact et possède un tuner FM numérique, ainsi que des prises USB Direct et entrée Audio. Elle est également équipée d'un caisson de basses intégré pour des basses plus puissantes.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.3
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Avantages
prends pas beaucoup de place
Contre
la télécommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Date d'utilisation 2019-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Date d'utilisation 2019-02-05