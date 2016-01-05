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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Deze Philips-muziektoren biedt muziekstreaming van hoge kwaliteit via Bluetooth® met aptX, en geoptimaliseerd dankzij One-Touch NFC-koppeling, plus een digitale FM-tuner, USB Direct en een audio-ingang. Inclusief geïntegreerde subwoofer voor betere bassen.
80W
Bluetooth® aptX
NFC
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
4.3
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Voordelen
prends pas beaucoup de place
Nadelen
la télécommande
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne
Datum gebruik 2019-02-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne
Datum gebruik 2019-02-05