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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BT2110/10

4.3

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze Philips-muziektoren biedt muziekstreaming van hoge kwaliteit via Bluetooth® met aptX, en geoptimaliseerd dankzij One-Touch NFC-koppeling, plus een digitale FM-tuner, USB Direct en een audio-ingang. Inclusief geïntegreerde subwoofer voor betere bassen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • 80W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Voordelen

prends pas beaucoup de place

Nadelen

la télécommande

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Datum gebruik 2019-02-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Datum gebruik 2019-02-05

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