Convient à de nombreux types de peau et de poils

Philips Lumea Prestige est efficace, simple et sans danger sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau allant de très blanc à marron foncé. Comme les autres épilateurs à lumière pulsée, Philips Lumea ne peut pas être utilisé sur les poils blancs/gris, blond clair ou roux, et n'est pas adapté aux peaux très foncées. Cela s'explique par le fait que cette technologie nécessite un contraste élevé entre la pigmentation des poils et celle de la peau.