Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.