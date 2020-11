Un son immersif, ample, riche et clair

Cette enceinte stéréo est équipée de puissants haut-parleurs 2 voies avec de grands radiateurs passifs, pour un son stéréo ample et profond. La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note est précise et limpide et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des enceintes compactes Philips, pour un son riche, immersif, équilibré, dynamique et sans distorsion.