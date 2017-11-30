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Arrêté
BM7B/10
Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce
L'enceinte Multiroom sans fil izzy BM7 de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.
Bluetooth®
Puissance de 30 W RMS
NFC
izzylink™ Multiroom
izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.
L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.
La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.
3.5
sur 6
13
Avis
Falstaff13
30/11/2017
France
Excellent
Excellent produit, tres bien concu par rapport a l'équivalent chez les entreprises concurrentes. Un produit à recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil
Oui, je recommande ce produit
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spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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Mona76
29/12/2016
Deutschland
Tolle Box mit einem tollen Bass
Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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