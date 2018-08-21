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Niet meer leverbaar
BM7B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker BM7 speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
RMS-vermogen van 30 W
NFC
izzylink™ voor multiroom
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.5
van 5
13
Reviews & awards
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B wireless multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B wireless multiroom speaker
spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Tolle Box mit einem tollen Bass
Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr
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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher