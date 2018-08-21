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Niet meer leverbaar

izzydraadloze multiroom-luidspreker

BM7B/10

3.5

| (13) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker BM7 speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • Bluetooth®

  • RMS-vermogen van 30 W

  • NFC

  • izzylink™ voor multiroom

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave

Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave

izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

13

Reviews & awards

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B wireless multiroom speaker

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B wireless multiroom speaker

01/05/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!

Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Box mit einem tollen Bass

Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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