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  • Séchage rapide, consommation réduite d'énergie
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Arrêté

DryCare EssentialSèche-cheveux à faible consommation

BHD029/00

4.4
| (29) Avis | 100% recommandent ce produit
Séchage rapide, consommation réduite d'énergie
Grâce à la conception innovante de son ventilateur, le Philips DryCare Essential est aussi efficace qu'un sèche-cheveux de 2 100 W alors qu'il ne consomme que 1 600 W.*
Voir tous les avantages

Séchage rapide, consommation réduite d'énergie

  • DryCare Essential

  • Ionique

Des performances de séchage de 2 100 W pour une consommation d'énergie de 1 600 W

Des performances de séchage de 2 100 W pour une consommation d'énergie de 1 600 W

La conception innovante du ventilateur permet d'obtenir des performances de séchage comparables à celles d'un sèche-cheveux de 2 100 W (vitesse de séchage d'environ 5 g/min), pour une consommation d'énergie de seulement 1 600 W. Cela équivaut à 23 % d'économies d'énergie.*

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

La technologie de répartition uniforme de la chaleur dont bénéficie votre sèche-cheveux consiste en une sortie d'air à la conception inédite répartissant uniformément la chaleur sur vos cheveux pendant que vous les séchez, même à haute température, ce qui évite la formation de zones de surchauffe susceptibles d'abîmer les cheveux. Ainsi, vos cheveux sont parfaitement protégés contre les surchauffes, afin de vous aider à conserver des cheveux sains et brillants.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

29

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Par rapport à un sèche-cheveux Philips de 2 100 W (HP8230, IEC61855)