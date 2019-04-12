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Arrêté
DryCare Essential
Ionique
La conception innovante du ventilateur permet d'obtenir des performances de séchage comparables à celles d'un sèche-cheveux de 2 100 W (vitesse de séchage d'environ 5 g/min), pour une consommation d'énergie de seulement 1 600 W. Cela équivaut à 23 % d'économies d'énergie.*
Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La technologie de répartition uniforme de la chaleur dont bénéficie votre sèche-cheveux consiste en une sortie d'air à la conception inédite répartissant uniformément la chaleur sur vos cheveux pendant que vous les séchez, même à haute température, ce qui évite la formation de zones de surchauffe susceptibles d'abîmer les cheveux. Ainsi, vos cheveux sont parfaitement protégés contre les surchauffes, afin de vous aider à conserver des cheveux sains et brillants.
4.4
sur 6
29
Avis
100%
recommandent ce produit
elecle
12/04/2019
Italia
Partie de promotion
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Milly87
11/04/2019
Italia
Partie de promotion
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
milly87
08/04/2019
Italia
Partie de promotion
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Par rapport à un sèche-cheveux Philips de 2 100 W (HP8230, IEC61855)