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DryCare EssentialEnergiezuinige föhn

BHD029/00

4.4
| (29) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Föhn snel en verbruik minder energie
Philips DryCare Essential heeft een innovatief ventilatordesign dat zorgt voor droogprestaties die gelijk zijn aan een föhn van 2100 W maar slechts 1600 W energie gebruikt.*
Bekijk alle voordelen

Föhn snel en verbruik minder energie

  • DryCare Essential

  • Ionisch

2100 W droogresultaat met 1600 W energieverbruik

2100 W droogresultaat met 1600 W energieverbruik

Het nieuwe ventilatordesign zorgt voor droogprestaties die gelijk zijn aan een föhn van 2100 W (droogsnelheid van ongeveer 5 g per minuut) maar gebruikt slechts 1600 W energie. Dit komt overeen met energiebesparing van 23%*

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditioner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intensiever glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Minder oververhitting met gelijkmatige warmteverdeling

Minder oververhitting met gelijkmatige warmteverdeling

Je föhn heeft een uniek ontworpen luchtsleuf (EHD-functie) zodat de warmte altijd gelijkmatig wordt verdeeld — ook bij hogere temperaturen — en het haar niet plaatselijk beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme bescherming voor het haar tegen oververhitting en zorgt ervoor dat je haar gezond en glanzend blijft.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.4

van 5

29

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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Voorwaarden

  1. vergeleken met een 2100 W Philips-föhn (HP8230, IEC61855)