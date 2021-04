StyleCare Prestige

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Profitez d'une expérience de stylisation exceptionnelle avec notre système bouclant intelligent. Ce système innovant regorge de fonctionnalités améliorées. Créez de superbes boucles durables d'une simple pression sur un bouton. Il boucle chaque mèche comme un coiffeur professionnel, tout en préservant vos cheveux. La technologie intelligente Curl boost permet au boucleur automatique de produire des résultats durables à une température plus douce. Le corps chauffant plus long, la poignée verticale ergonomique et le design ouvert adapté au sens naturel des cheveux vous aident à créer votre style en toute simplicité.