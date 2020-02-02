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Avec système bouclant intelligent
2 fois plus de cheveux à la fois
Poignée verticale
Protections intelligentes
Profitez d'une expérience de stylisation exceptionnelle avec notre système bouclant intelligent. Ce système innovant regorge de fonctionnalités améliorées. Créez de superbes boucles durables d'une simple pression sur un bouton. Il boucle chaque mèche comme un coiffeur professionnel, tout en préservant vos cheveux. La technologie intelligente Curl boost permet au boucleur automatique de produire des résultats durables à une température plus douce. Le corps chauffant plus long, la poignée verticale ergonomique et le design ouvert adapté au sens naturel des cheveux vous aident à créer votre style en toute simplicité.
Surface de bouclage 113 % plus importante* stylisant 2 fois plus de cheveux à la fois. Simple et rapide, pour des boucles parfaites.
Le boucleur automatique peut être maintenu confortablement dans une position verticale naturelle, ce qui vous permet de créer des boucles parfaitement régulières en toute simplicité sur l'ensemble de votre chevelure. Les boutons de commande sont disposés sur le manche, pour les atteindre intuitivement. La forme incurvée et féminine du corps chauffant vous permet de l'utiliser sans appréhension près de votre cuir chevelu.
4.5
sur 6
399
Avis
94%
recommandent ce produit
Alessia
02/02/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Mon Philips StyleCare Presitige Boucleur
J’ai choisi ce boucleur pour ça facilité d’utilisation.Rapide et efficace . Très beau résultat.
Avantages
Simple d’utilisation, rapide
Contre
Le bouton du haut à maintenir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique
MIRASS
27/06/2025
België
Top
Prima product handig in gebruik en werkt goed op verschillende haartypes. Kreeg zelfs mooie krullen bij mijm dochter met een heel fijne pluizige krul.
Avantages
Snel, gemakkelijk, veilig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Josejosetai
19/05/2023
België
Acheteur vérifié
TOP
It is very easy to use, and work fast too. The hair stay curly for the whole day even I don't use hair spray
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
par rapport au Philips HPS940