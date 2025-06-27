StyleCare Prestige

Wil je krullen die lang blijven zitten? Koop dit apparaat! Ik was wat huiverig want hij is groot en je haar wordt er automatisch ingerold maar het bleek super eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn. De krullen zijn snel klaar. Het enige is dat je haar bij de IQ stand soms wat rookt en “verbrand” kan ruiken maar dat is dus niet je haar maar product. Ik vind het een handig ding, ligt lekker in de hand, je voelt de kwaliteit en geeft gewoon een goed resultaat; de krullen blijven lang zitten, in tegenstelling tot mijn oude stijltang die ik gebruikte om mijn haar te krullen. Mijn dochter en ik hebben hem allebei geprobeerd; ik heb dik haar, zij fijn en veel. Bij ons allebei kwamen er krullen tevoorschijn die goed en lang bleven zitten. De foto is gemaakt na een hele dag werken! Al met al, zeker een aanrader!