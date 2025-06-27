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Met Smart Curling-systeem
2x meer haar in één keer
Verticale handgreep
Smart Curl-kapjes
Beleef de ultieme style-ervaring met ons Smart Curling-systeem. Dit innovatieve systeem bevat veel nieuwe functies. Met een druk op de knop activeer je de twee automatisch draaiende Smart Curl-kapjes en maak je prachtige krullen die lang in model blijven. Elke streng wordt op een professionele manier gekruld en verzorgd. Dankzij de slimme Curl Boost-technologie zorgt de automatische krultang voor een langdurig resultaat op een meer verzorgende temperatuur. Je kunt de langere staaf eenvoudig vasthouden dankzij de verticale handgreep, en het open ontwerp volgt de natuurlijke richting van je haar, zodat je het perfect kunt stijlen in een handomdraai.
Onze krultang heeft 113% meer kruloppervlak*, waarmee je 2x meer haar in één keer kunt stylen. Perfecte krullen maken kan nu gemakkelijk en snel.
Je gebruikt de automatische krultang in een natuurlijke verticale stand met een ontspannen grip. Zo creëer je moeiteloos perfect consistente krullen overal op je hoofd. De knoppen bevinden zich op het handvat, zodat je deze intuïtief kunt vinden. Dankzij de gebogen, vrouwelijk vorm van de krulkamer kun je zelfs dicht bij je hoofdhuid comfortabel krullen.
4.5
van 5
400
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
MIRASS
27/06/2025
België
Top
Prima product handig in gebruik en werkt goed op verschillende haartypes. Kreeg zelfs mooie krullen bij mijm dochter met een heel fijne pluizige krul.
Voordelen
Snel, gemakkelijk, veilig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Josejosetai
19/05/2023
België
Geverifieerde koper
TOP
It is very easy to use, and work fast too. The hair stay curly for the whole day even I don't use hair spray
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Krultang gebruiker
12/07/2021
België
Geverifieerde koper
Goede krultang
De krultang is snel warm. Het is niet zwaar en dus makkelijk in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang
vergeleken met Philips HPS940