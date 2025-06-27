ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen
  • Creëer droomkrullen

StyleCare PrestigeAutomatische krultang

BHB876/00

4.5
| (400) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Creëer droomkrullen
Met de Philips StyleCare Prestige automatische krultang maak je moeiteloos de mooiste droomkrullen dankzij het innovatieve Smart Curling-systeem. Creëer droomkrullen met 2x meer haar in één keer*
Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Refurbished automatische krultang

BHB876/00R1

2x meer haar in één keer*

Creëer droomkrullen

  • Met Smart Curling-systeem

  • 2x meer haar in één keer

  • Verticale handgreep

  • Smart Curl-kapjes

Smart Curling-systeem voor de ultieme style-ervaring

Smart Curling-systeem voor de ultieme style-ervaring

Beleef de ultieme style-ervaring met ons Smart Curling-systeem. Dit innovatieve systeem bevat veel nieuwe functies. Met een druk op de knop activeer je de twee automatisch draaiende Smart Curl-kapjes en maak je prachtige krullen die lang in model blijven. Elke streng wordt op een professionele manier gekruld en verzorgd. Dankzij de slimme Curl Boost-technologie zorgt de automatische krultang voor een langdurig resultaat op een meer verzorgende temperatuur. Je kunt de langere staaf eenvoudig vasthouden dankzij de verticale handgreep, en het open ontwerp volgt de natuurlijke richting van je haar, zodat je het perfect kunt stijlen in een handomdraai.

Langere staaf om 2x meer haar in één keer te stylen

Langere staaf om 2x meer haar in één keer te stylen

Onze krultang heeft 113% meer kruloppervlak*, waarmee je 2x meer haar in één keer kunt stylen. Perfecte krullen maken kan nu gemakkelijk en snel.

Verticale handgreep voor eenvoudig gebruik

Je gebruikt de automatische krultang in een natuurlijke verticale stand met een ontspannen grip. Zo creëer je moeiteloos perfect consistente krullen overal op je hoofd. De knoppen bevinden zich op het handvat, zodat je deze intuïtief kunt vinden. Dankzij de gebogen, vrouwelijk vorm van de krulkamer kun je zelfs dicht bij je hoofdhuid comfortabel krullen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

400

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

27/06/2025

België

België

Top

Prima product handig in gebruik en werkt goed op verschillende haartypes. Kreeg zelfs mooie krullen bij mijm dochter met een heel fijne pluizige krul.

Voordelen

Snel, gemakkelijk, veilig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

19/05/2023

België

België

Geverifieerde koper

TOP

It is very easy to use, and work fast too. The hair stay curly for the whole day even I don't use hair spray

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

12/07/2021

België

België

Geverifieerde koper

Goede krultang

De krultang is snel warm. Het is niet zwaar en dus makkelijk in gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect-krultang

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. vergeleken met Philips HPS940