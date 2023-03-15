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  • Tondeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture
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Arrêté

Bodygroom Series 7000Tondeuse aine et corps étanche

BG7025/15

4.2
| (462) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Tondeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture
La tondeuse Series 7000, dotée d'une double tête de rasage exclusive et d'une technologie de sécurité avancée, vous permet de basculer en toute confiance entre le rasage et la tonte. Obtenez des résultats précis grâce au rasoir avec suivi des contours 4D et à la tondeuse à 5 hauteurs de coupe, partout sur le corps.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Suivi des contours 4D et protection avancée de la peau

Tondeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture

  • Sabot réglable à 5 hauteurs de coupe (3, 5, 7, 9 et 11 mm)

  • Rasoir avec suivi des contours 4D

  • 80 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Têtes de tonte et de rasage dédiées réunies en un modèle intégré

Vous pouvez désormais tailler et raser en toute confiance tous vos poils en dessous du cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.

Rasage de près du corps confortable avec suivi des contours 4D

Rasage de près du corps confortable avec suivi des contours 4D

Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce rasoir corps réglable s’adapte à tous les contours de votre corps, pour un rasage de près.

Contrôlez la longueur de vos poils grâce à la tondeuse réglable intégrée

Contrôlez la longueur de vos poils grâce à la tondeuse réglable intégrée

La tondeuse intégrée avec sabot réglable est conçue pour offrir plus de puissance pour couper même les poils les plus épais. Obtenez un style naturel ou un rasage de près grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm à 11 mm.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3620246

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

462

Avis

85%

recommandent ce produit

15/03/2023

België

België

Acheteur vérifié

Rasage parfait pour moi

Ce n'est pas mon premier Body Groom et celui-ci me semble meilleur car il passe partout sans problème.

Avantages

Parfait pour moi

Contre

Aucun (pour le moment)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2021

België

België

Acheteur vérifié

Super produit

Ce produit répond à toutes mes attentes. Il rase la poitrine et les parties les plus sensibles de l'anatomie avec une efficacité quasi aussi grande qu'un rasoir à lames, sans aucune douleur et sans aucune blessure. C'est ce que je recherchais depuis très longtemps.

Avantages

Ceux d'un rasoir à lames sans aucune appréhension

Contre

Rien jusqu'à présent

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11/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

Tondeuse pour le corps est excellent.

En général je met rarement 5 étoiles car il y'a toujours un petit défaut, genre (ça arrache, lame mal aiguiser, ect...). Mais je dois dire que cette tondeuse ma bien épater personnellement.

Avantages

Rasé partout sans difficulté et sans douleur.

Contre

Pour le moment j'en ai pas encore trouvé.

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.