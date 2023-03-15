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Arrêté
Sabot réglable à 5 hauteurs de coupe (3, 5, 7, 9 et 11 mm)
Rasoir avec suivi des contours 4D
80 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Vous pouvez désormais tailler et raser en toute confiance tous vos poils en dessous du cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.
Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce rasoir corps réglable s’adapte à tous les contours de votre corps, pour un rasage de près.
La tondeuse intégrée avec sabot réglable est conçue pour offrir plus de puissance pour couper même les poils les plus épais. Obtenez un style naturel ou un rasage de près grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm à 11 mm.
Récompenses
4.2
sur 6
462
Avis
85%
recommandent ce produit
Cladep
15/03/2023
België
Acheteur vérifié
Rasage parfait pour moi
Ce n'est pas mon premier Body Groom et celui-ci me semble meilleur car il passe partout sans problème.
Avantages
Parfait pour moi
Contre
Aucun (pour le moment)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
lulutrifon
29/12/2021
België
Acheteur vérifié
Super produit
Ce produit répond à toutes mes attentes. Il rase la poitrine et les parties les plus sensibles de l'anatomie avec une efficacité quasi aussi grande qu'un rasoir à lames, sans aucune douleur et sans aucune blessure. C'est ce que je recherchais depuis très longtemps.
Avantages
Ceux d'un rasoir à lames sans aucune appréhension
Contre
Rien jusqu'à présent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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Demonils
11/07/2021
België
Acheteur vérifié
Tondeuse pour le corps est excellent.
En général je met rarement 5 étoiles car il y'a toujours un petit défaut, genre (ça arrache, lame mal aiguiser, ect...). Mais je dois dire que cette tondeuse ma bien épater personnellement.
Avantages
Rasé partout sans difficulté et sans douleur.
Contre
Pour le moment j'en ai pas encore trouvé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.