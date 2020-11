Rasez ou taillez les poils de toutes les parties de votre corps avec un même outil

Rasez et taillez facilement les poils sur les différentes zones de votre corps situées en dessous du cou. Basculez facilement entre les fonctions de rasage et de taille, et changez de hauteur de coupe sans changer d'accessoire. Conçu pour offrir une solution d'entretien du corps sûre et confortable pour le dos, les épaules, le torse, les abdominaux, les aisselles, les bras, le pubis et les jambes.