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Arrêté
TT2000/43
BG5021/15R1
BG3027/03R1
BG5021/16R1
BG7025/13
BG7025/15R1
BG5020/13
BG3010/13
BG5020/15R1
Compatible avec Bodygroom S3000
Compatible avec Bodygroom S5000
Compatible avec Bodygroom S7000
Compatible avec Click&Style (S500/700)
Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.
La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.
3.5
sur 6
591
Avis
Cenza
24/12/2014
België
Juste ce qu'il faut à un homme pour le rasage intime !
Je suis positivement étonné des capacités de rasage de cet appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
sebastien41
09/11/2014
België
ce produit me donne un propre et net corps
je suis très satisfait de ce produit elle tond vraiment très bien sans irritation et me donne un corps doux propre et net .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
franck47
08/05/2020
France
Acheteur vérifié
efficace
très polyvalent, durée de vie des lames impressionnante. Dommage que la batterie soit deux piles soudées.
Avantages
très polyvalent
Contre
batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer