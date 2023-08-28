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  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
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  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
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Bodygroom Series 5000Tondeuse aine et corps étanche

BG5020/13

4.2
| (632) Avis | 87% recommandent ce produit
Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture

  • 3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 60 min d'autonomie, 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 3 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l’aine et les jambes.

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

632

Avis

87%

recommandent ce produit

28/08/2023

France

France

Acheteur vérifié

Super pratique

Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !

Avantages

Rapide et indolore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

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02/04/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse

Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2021

France

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Acheteur vérifié

Super tondeuse

Extrêmement précis et ne blesse pas, rasé de très près , ceux que je cherchais

Avantages

Que du plus

Contre

Aucun

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 