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Niet meer leverbaar
TT2000/43
BG3027/03R1
BG7025/13
BG7025/15R1
BG5020/13
BG3010/13
BG5020/15R1
Past op de BodyGroom S3000-serie
Past op de BodyGroom S5000-serie
Past op de BodyGroom S7000-serie
Past op de Click&Style (S500/700)
100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.
De kop van het scheerapparaat heeft gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen. De in twee richtingen bewegende trimmers knippen langere haren die door het scheerblad worden afgeschoren voor een gladder resultaat.
3.5
van 5
591
Reviews & awards
streepje
15/04/2017
België
prima toestel
Het apparaat werkt snel en doet precies waarvoor het moet dienen. En zeker niet onbelangrijk: zonder irritatie achteraf (ik heb een zeer gevoelige, allergische huid)!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer
Auwers
29/06/2015
België
Werkt perfect
Deze bodygroom gekocht als vervanging van m'n tondeuse en ben uittermate tevreden van de mogelijkheden. Prima concept om beide uiteinden van het apparaat te gebruiken... enerzijds een prima tondeuse en anderzijds een prima scheerapparaat. Ik kan dit toestel enkel ten zeerste aanraden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2039/32 Douchebestendige bodygroomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2039/32 Douchebestendige bodygroomer
treffer
08/09/2012
België
Geverifieerde koper
dit is een goede machine
dit toestel ligt makkelyk in de hand,is goed hanteerbaar en scheert als geen ander alles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer