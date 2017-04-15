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Alle series

  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
  • Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren

Niet meer leverbaar

Bodygroom replacement foilVervangend scheerblad

TT2000/43

3.5
| (591) Reviews & awards
Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren
Vervangend scheerhoofd met scheerblad TT2000/51 voor de Philips Bodygroom-serie 3000, 5000 en 7000
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Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat

Vervangend scheerblad voor trimmen en scheren

  • Past op de BodyGroom S3000-serie

  • Past op de BodyGroom S5000-serie

  • Past op de BodyGroom S7000-serie

  • Past op de Click&Style (S500/700)

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

De kop van het scheerapparaat heeft gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen. De in twee richtingen bewegende trimmers knippen langere haren die door het scheerblad worden afgeschoren voor een gladder resultaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

591

Reviews & awards

15/04/2017

België

België

prima toestel

Het apparaat werkt snel en doet precies waarvoor het moet dienen. En zeker niet onbelangrijk: zonder irritatie achteraf (ik heb een zeer gevoelige, allergische huid)!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

29/06/2015

België

België

Werkt perfect

Deze bodygroom gekocht als vervanging van m'n tondeuse en ben uittermate tevreden van de mogelijkheden. Prima concept om beide uiteinden van het apparaat te gebruiken... enerzijds een prima tondeuse en anderzijds een prima scheerapparaat. Ik kan dit toestel enkel ten zeerste aanraden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2039/32 Douchebestendige bodygroomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2039/32 Douchebestendige bodygroomer

08/09/2012

België

België

Geverifieerde koper

dit is een goede machine

dit toestel ligt makkelyk in de hand,is goed hanteerbaar en scheert als geen ander alles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 7000 TT2040/32 Douchebestendige bodygroomer

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