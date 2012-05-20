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  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren
  • Het hele lichaam trimmen en scheren

Niet meer leverbaar

BodygroomBodygroom

TT2021/31

3.2
| (102) Reviews & awards
Het hele lichaam trimmen en scheren
Met het alles-in-een Bodygroom-systeem, exclusief voor mannen, trimt en scheert u het hele lichaam. Het is veilig en eenvoudig.
Bekijk alle voordelen

De allerbeste bodygroom

Het hele lichaam trimmen en scheren

  • voor het hele lichaam

3 trimkammen voor verschillende haarlengtes

3 trimkammen voor verschillende haarlengtes

Met de 3 trimkammen voor lengtes van 3, 5 en 7 millimeter kunt u uw hele lichaam eenvoudig en veilig trimmen.

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

Oplaadstandaard voor eenvoudig opbergen

Oplaadstandaard voor eenvoudig opbergen

Dankzij de oplaadstandaard kunt u het apparaat handig opbergen en is het altijd opgeladen en klaar voor gebruik.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.2

van 5

102

Reviews & awards

20/05/2012

België

België

Goed product voor een redelijke prijs!

Gebruiksvriendelijk en goed in de hand liggend toestel. Zo goed als geen irritatie ook in de schaamstreek. Enkel zou er een indicatielampje moeten zijn voor het aangeven van een bijna platte batterij. Nu valt het toestel uit tijdens het scheren en moet je ongeveer 8 uur wachten om verder te kunnen doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

23/06/2013

Nederland

Nederland

bodygroom laad niet meer op!!!!!!

Ik heb de bodygroom ongeveer 1 1/2 jaar gekocht voor mij zelf en mijn man. Nadat we verhuisd waren konden we de oplader niet meer vinden, nu een half jaar verder heb ik hem terug gevonden op zolder in een verkeerde doos :( Nu ben ik al 2 dagen bezig om de bodygroom op te laden maar hij laad dus niet meer op !!!!!!!!!! ik heb het apparaat voorzichtig open gemaakt om te kijken wat voor batterij er in zit. Zijn deze batterijen ook los te koop hier voor? Na de verhuizing ben ik de aankoop nota dus ook kwijt vandaar dat ik hem dus ook maar los had gehaald. Ik vind dit heel erg jammer want ik had alleen maar een goed woord voor deze apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom TT2021/35 Body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom TT2021/35 Body groomer

15/03/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

een goed apparaat

Gebruik het dagelijks werkt goed. Alleen jammer dat de messen gauw bot worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

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