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Niet meer leverbaar
TT2021/31
voor het hele lichaam
Met de 3 trimkammen voor lengtes van 3, 5 en 7 millimeter kunt u uw hele lichaam eenvoudig en veilig trimmen.
Dankzij de oplaadstandaard kunt u het apparaat handig opbergen en is het altijd opgeladen en klaar voor gebruik.
3.2
van 5
102
Reviews & awards
Frakske
20/05/2012
België
Goed product voor een redelijke prijs!
Gebruiksvriendelijk en goed in de hand liggend toestel. Zo goed als geen irritatie ook in de schaamstreek. Enkel zou er een indicatielampje moeten zijn voor het aangeven van een bijna platte batterij. Nu valt het toestel uit tijdens het scheren en moet je ongeveer 8 uur wachten om verder te kunnen doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Biancalou
23/06/2013
Nederland
bodygroom laad niet meer op!!!!!!
Ik heb de bodygroom ongeveer 1 1/2 jaar gekocht voor mij zelf en mijn man. Nadat we verhuisd waren konden we de oplader niet meer vinden, nu een half jaar verder heb ik hem terug gevonden op zolder in een verkeerde doos :( Nu ben ik al 2 dagen bezig om de bodygroom op te laden maar hij laad dus niet meer op !!!!!!!!!! ik heb het apparaat voorzichtig open gemaakt om te kijken wat voor batterij er in zit. Zijn deze batterijen ook los te koop hier voor? Na de verhuizing ben ik de aankoop nota dus ook kwijt vandaar dat ik hem dus ook maar los had gehaald. Ik vind dit heel erg jammer want ik had alleen maar een goed woord voor deze apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom TT2021/35 Body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom TT2021/35 Body groomer
Happyduck
15/03/2013
Nederland
Geverifieerde koper
een goed apparaat
Gebruik het dagelijks werkt goed. Alleen jammer dat de messen gauw bot worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer