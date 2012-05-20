Beste klant, Uit uw review begrijp ik dat uw Bodygroom niet meer goed functioneert. Ik betreur het om te vernemen. Het zou niet mogen zijn dat u dergelijke problemen ervaart met de Bodygroom. De Bodygroom betreft een omruilproduct, u heeft 2 jaar fabrieksgarantie (vanaf aankoopdatum) op het apparaat. Helaas is de garantie reeds verlopen, we kunnen het apparaat niet aanbieden ter reparatie. Ik kan weinig voor u betekenen, ik wil u uit coulance een kortingsvoucher aanbieden. De voucher kunt u besteden in onze onlineshop. Als u gebruik van de voucher wilt maken adviseer ik u contact met ons op te nemen, hierbij kunt u het volgende dossiernummer benoemen: 50-1199982518. Aan de hand van dit nummer kan mijn collega uw dossier erbij nemen en u verder informeren. U kunt de Philips klantenservice bereiken op het volgende telefoonnummer: 0900 202 11 77 (€0.10 c p/m) van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Uiteraard kunt u ook kosteloos contact opnemen via de chat of email! De gegevens hiervoor vindt u door de volgende link te klikken: http://www.support.philips.com/support/contact/contact_page.jsp?userLanguage=nl&userCountry=nl Met vriendelijke groet, Philips Webcare