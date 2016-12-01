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Arrêté
TT2021/31
pour toutes les zones du corps
3 sabots offrant des hauteurs de coupe de 3, 5 et 7 mm, pour une utilisation sûre et simple sur toutes les zones du corps
Le socle de recharge est pratique pour le rangement et garantit que l'appareil est entièrement chargé et prêt à l'emploi
3.2
sur 6
102
Avis
cageli
01/12/2016
France
Acheteur vérifié
Idéal
Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Guillaume85
18/10/2011
France
Pratique ef efficace
Je recherchais un tout en UN et c'est le produit idéal pour cette situation. Efficace pour un rasage de près comme de loin plein d'accessoires et en plus une sacoche de trancport pour tous les éléments A acheter les yeux fermés!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Frakske
20/05/2012
België
Goed product voor een redelijke prijs!
Gebruiksvriendelijk en goed in de hand liggend toestel. Zo goed als geen irritatie ook in de schaamstreek. Enkel zou er een indicatielampje moeten zijn voor het aangeven van een bijna platte batterij. Nu valt het toestel uit tijdens het scheren en moet je ongeveer 8 uur wachten om verder te kunnen doen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer