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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem

Niet meer leverbaar

Bodygroom Series 7000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG7020/15

4.2
| (462) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem
De 7000-serie met unieke dubbele trimkop en geavanceerde veiligheidstechnologie laat u vertrouwd wisselen tussen scheren en trimmen. Precieze resultaten met de contourvolgende 2D-scheerkop en trimmer met 5 lengestanden, overal op uw lichaam.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

2D-contourvolgend en geavanceerde huidbescherming

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem

  • Instelbare kammen, 3 - 11 mm

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Speciale trim- en scheerkoppen in één geïntegreerd ontwerp

Nu kunt u vol vertrouwen overal onder de hals trimmen en scheren met één apparaat. Gebruik de Philips Bodygroom 7000 trimmer en scheerhoofd voor het hele lichaam om met één hulpstuk te trimmen voor een gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.

Gladde en comfortable scheerbeurt van uw lichaam met 2D-contourvolging

Gladde en comfortable scheerbeurt van uw lichaam met 2D-contourvolging

Dankzij het scheerhoofd dat in 2 richtingen draaibaar is, volgt dit verstelbare scheerapparaat en trimmer voor het hele lichaam iedere contour van uw lichaam voor uw gladste resultaat ooit.

Regel de haarlengte met de geïntegreerde, instelbare trimmer

Regel de haarlengte met de geïntegreerde, instelbare trimmer

De geïntegreerde trimmer met instelbare kam biedt meer vermogen om zelfs het dikste haar te knippen. Zorg voor een natuurlijke look of een beter resultaat dankzij een in lengte verstelbare kam met een lengte van 5 mm en trimlengten van 3 tot 11 mm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3620246

Recensies

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4.2

van 5

462

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

21/05/2023

België

België

Geverifieerde koper

Voor mij een uitstekend product.

Ik gebruik de tondeuse om mijn baard te scheren op 3 mm en om mijn schaamhaar in te korten en dat gaat zeer goed. Met de andere kant van het apparaat scheer ik mijn oksels glad en zonder wondjes.

Voordelen

2 goede functies in 1 toestel.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

14/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goede prestaties

Ondanks het iets groter formaat van deze combinatie trimmer ligt hij zeer goed in de hand tevens een sterke batterij, zeeg goed product

Voordelen

Ligg goed in de hand, sterke batterij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

18/09/2021

België

België

Geverifieerde koper

zeer handig, zeer efficient en zeer doeltreffend

Echt een aanrader, ook op de gevoelige plekken is het zeer handig en zeer snel en absoluut pijnloos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 