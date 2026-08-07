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Niet meer leverbaar
1 opzetbare kam, 3mm
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
50 min. draadloos gebruik
Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.
Knip haar dat in elke richting groeit met de bidirectionele trimmer en de kam van 3 mm. Voortrimmen wordt aanbevolen voor dikker haar.
Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is volledig waterbestendig, zodat u deze zowel onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik het apparaat op droog haar voordat u gaat douchen voor de beste resultaten.
4.1
van 5
743
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Klaasennn
07/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
scheert makkelijk en glad
Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad
Voordelen
Scheert glad en snel
Nadelen
heb ik eigenlijk nog niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-07-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-07-07
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Binky1961
23/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super boddygroomer
Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk
Voordelen
Werkt super goed alles prima
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.