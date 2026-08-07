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  • Kort trimmen, comfortabel scheren
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  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
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  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren
  • Kort trimmen, comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Bodygroom series 3000Douchebestendige bodygroomer

BG2024/15

4.1
| (743) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Kort trimmen, comfortabel scheren
De Series 3000 is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort. U kunt scheren met het huidcomfortsysteem of trimmen met de meegeleverde kam van 3 mm.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor alle gebieden onder de hals

Kort trimmen, comfortabel scheren

  • Huidcomfortsysteem

  • 1 opzetbare kam, 3mm

  • 50 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Veilig trimmen of scheren van het hele lichaam

Veilig trimmen of scheren van het hele lichaam

Ontworpen voor veilig en comfortabel gebruik op de oksels, borst, buik, rug, schouders, schaamstreek en benen. Het huidcomfortsysteem pakt en snijdt haartjes van verschillende lengten, zonder dat er meerdere accessoires nodig zijn en zonder huidcontact met scherpe randen. De tweerichtingstrimmers snijden langere haren, die door het scheerblad worden geschoren voor een korter resultaat.

Afgeronde uiteinden en hypoallergeen scheerblad voor huidcomfort

Afgeronde uiteinden en hypoallergeen scheerblad voor huidcomfort

Het huidcomfortsysteem is voorzien van een hypoallergeen scheerblad en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen tijdens het scheren.

Inclusief kam van 3 mm voor kort trimmen

Inclusief kam van 3 mm voor kort trimmen

Inclusief 1 trimkam voor een natuurlijk trimresultaat van 3 mm. Bevestig de trimkam op het scheersysteem om haar te trimmen op de vaste lengte van 3 mm. U kunt het scheersysteem zonder kam gebruiken voor een korter resultaat. Voor dikker haar wordt voortrimmen met de trimkam aangeraden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

743

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

07/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

scheert makkelijk en glad

Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad

Voordelen

Scheert glad en snel

Nadelen

heb ik eigenlijk nog niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-07-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-07-07

07/10/2025

Nederland

Nederland

very smooth, top product!

Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted

Voordelen

close shave on the body, comfy

Nadelen

not much

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

23/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super boddygroomer

Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk

Voordelen

Werkt super goed alles prima

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 