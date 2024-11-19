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Arrêté
Système de confort
1 sabot clipsable, 3 mm
50 min d'autonomie pour 8 h de charge
Pour une utilisation sûre et confortable sur les aisselles, le torse et l'abdomen, le dos et les épaules, le pubis et les jambes. Le système de confort élimine et taille les poils de différentes longueurs, sans nécessiter différents accessoires ou de contact entre la peau et les bords coupants de la tondeuse. Les tondeuses bidirectionnelles coupent les poils plus longs qui sont éliminés par la grille pour un résultat plus net.
Le système de confort est équipé d'une grille hypoallergénique et de bords arrondis pour protéger votre peau pendant le rasage.
1 sabot inclus pour une coupe naturelle à 3 mm. Fixez le sabot à la tondeuse pour tailler les poils à la hauteur fixe de 3 mm. Vous pouvez utiliser la tondeuse sans le sabot pour couper les poils plus près de la peau. Nous vous recommandons de tailler préalablement les poils épais avec le sabot.
4.1
sur 6
743
Avis
84%
recommandent ce produit
ABK13
19/11/2024
France
Super produit, je recommande.
Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Stéphanedu44
24/07/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, efficace, simple d'utilisation
Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.
Avantages
Efficacité, rapidité
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Vincentini208
02/10/2020
France
Super produit
Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !
Avantages
Vrai tondeuse pour le corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.