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Alle series

  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

Bodygroom Series 5000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5020/13

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
De series 5000 is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort, zelfs op lastig bereikbare plaatsen, zoals de rug. U kunt scheren met het huidvriendelijke scheerapparaat met contourvolgende 2D-technologie of trimmen met de meegeleverde trimkammen van 3, 5 of 7 mm.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

2D-contourvolgend met huidbeschermingstechnologie

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

  • 3 opzetbare trimkammen: 3-5-7 mm

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Opzetstuk voor rug

Ontharing voor het hele lichaam in één product

Ontharing voor het hele lichaam in één product

Nu kunt u vol vertrouwen het haar op uw hele lichaam verwijderen met één apparaat. Deze Philips-haarverwijderaar voor het hele lichaam voor mannen snijdt het haar op 3 verschillende lengtes, voor een strak en gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.

Haar op moeilijk bereikbare plekken verwijderen met het opzetstuk voor rug

Haar op moeilijk bereikbare plekken verwijderen met het opzetstuk voor rug

Haar op de rug in een handomdraai verwijderen. Dit hulpstuk is speciaal ontwikkeld voor het ontharen van de rug.

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

31/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig, de beste bodygroomer.

Geweldig, de beste bodygroomer, echt waar. Top kwaliteit, en doet exact wat het moet doen. Echt een aanrader.

Voordelen

Er zijn alleen maar pluspunten, echt top.

Nadelen

Er zijn geen minpunten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

13/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Beste koop

Na mij grondig geïnformeerd te hebben op Google bestelde ik deze body-groomer....Het toestel voldoet volledig aan mijn wensen: uitstekende resultaten, géén verwondingen, sterke batterij....Aan te raden !!!

Voordelen

Scheerresultaat, géén verwondingen, sterke batterij

Nadelen

Géén

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Een ‘must have’ toestel!

De Bodygroom serie 5000 is het ideaal toestel om een perfecte look en resultaat te bekomen! Echt aan te bevelen.

Voordelen

Accuraat, eenvoudig in gebruik en topresultaten.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 