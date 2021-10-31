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Betaal later met Klarna
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3 opzetbare trimkammen: 3-5-7 mm
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Opzetstuk voor rug
Nu kunt u vol vertrouwen het haar op uw hele lichaam verwijderen met één apparaat. Deze Philips-haarverwijderaar voor het hele lichaam voor mannen snijdt het haar op 3 verschillende lengtes, voor een strak en gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.
Haar op de rug in een handomdraai verwijderen. Dit hulpstuk is speciaal ontwikkeld voor het ontharen van de rug.
Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.
4.2
van 5
632
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Skilcom
31/10/2021
België
Geverifieerde koper
Geweldig, de beste bodygroomer.
Geweldig, de beste bodygroomer, echt waar. Top kwaliteit, en doet exact wat het moet doen. Echt een aanrader.
Voordelen
Er zijn alleen maar pluspunten, echt top.
Nadelen
Er zijn geen minpunten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Marton1958
13/10/2021
België
Geverifieerde koper
Beste koop
Na mij grondig geïnformeerd te hebben op Google bestelde ik deze body-groomer....Het toestel voldoet volledig aan mijn wensen: uitstekende resultaten, géén verwondingen, sterke batterij....Aan te raden !!!
Voordelen
Scheerresultaat, géén verwondingen, sterke batterij
Nadelen
Géén
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
John G
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Een ‘must have’ toestel!
De Bodygroom serie 5000 is het ideaal toestel om een perfecte look en resultaat te bekomen! Echt aan te bevelen.
Voordelen
Accuraat, eenvoudig in gebruik en topresultaten.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.