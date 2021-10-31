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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

Niet meer leverbaar

Bodygroom Series 5000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5021/16

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
De 5000-serie is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort, zelfs op lastig bereikbare plaatsen zoals de rug. U kunt scheren met het huidvriendelijke scheerapparaat met contourvolgende 2D-technologie of trimmen met de meegeleverde trimkammen van 2, 3, 5 of 7 mm.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

2D-contourvolgend met huidbeschermingstechnologie

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

  • 5 opzetbare kammen (2-3-5-7 mm)

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 61 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd

  • Opzetstuk voor rug

  • Tot 5 jaar garantie

Ontharing voor het hele lichaam in één product

Ontharing voor het hele lichaam in één product

Nu kunt u vol vertrouwen het haar op uw hele lichaam verwijderen met één apparaat. Deze Philips-haarverwijderaar voor het hele lichaam snijdt het haar op 4 verschillende lengtes, voor een strak en gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.

Haar op moeilijk bereikbare plekken verwijderen met het opzetstuk voor rug

Haar op moeilijk bereikbare plekken verwijderen met het opzetstuk voor rug

Haar op de rug in een handomdraai verwijderen. Dit hulpstuk is speciaal ontwikkeld voor het ontharen van de rug.

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

31/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig, de beste bodygroomer.

Geweldig, de beste bodygroomer, echt waar. Top kwaliteit, en doet exact wat het moet doen. Echt een aanrader.

Voordelen

Er zijn alleen maar pluspunten, echt top.

Nadelen

Er zijn geen minpunten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

13/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Beste koop

Na mij grondig geïnformeerd te hebben op Google bestelde ik deze body-groomer....Het toestel voldoet volledig aan mijn wensen: uitstekende resultaten, géén verwondingen, sterke batterij....Aan te raden !!!

Voordelen

Scheerresultaat, géén verwondingen, sterke batterij

Nadelen

Géén

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Een ‘must have’ toestel!

De Bodygroom serie 5000 is het ideaal toestel om een perfecte look en resultaat te bekomen! Echt aan te bevelen.

Voordelen

Accuraat, eenvoudig in gebruik en topresultaten.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.