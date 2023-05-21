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Betaal later met Klarna
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30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Precisiekam met 5 lengtestanden (3, 5, 7, 9 ,11 mm)
4D contourvolgend systeem
80 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd
Tot 5 jaar garantie
Nu kunt u vol vertrouwen overal onder de hals trimmen en scheren met één apparaat. Gebruik de Philips Bodygroom 7000 trimmer en scheerhoofd voor het hele lichaam om met één hulpstuk te trimmen voor een gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.
Dankzij het scheerhoofd dat in 4 richtingen draaibaar is, volgt dit verstelbare scheerapparaat en trimmer voor het hele lichaam iedere contour van uw lichaam voor uw gladste resultaat ooit.
De geïntegreerde trimmer met instelbare kam biedt meer vermogen om zelfs het dikste haar te knippen. Zorg voor een natuurlijke look of een beter resultaat dankzij een in lengte verstelbare kam met een lengte van 5 mm en trimlengten van 3 tot 11 mm.
Prijzen
4.2
van 5
462
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Jo-48
21/05/2023
België
Geverifieerde koper
Voor mij een uitstekend product.
Ik gebruik de tondeuse om mijn baard te scheren op 3 mm en om mijn schaamhaar in te korten en dat gaat zeer goed. Met de andere kant van het apparaat scheer ik mijn oksels glad en zonder wondjes.
Voordelen
2 goede functies in 1 toestel.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
PSTR
14/10/2021
België
Geverifieerde koper
Zeer goede prestaties
Ondanks het iets groter formaat van deze combinatie trimmer ligt hij zeer goed in de hand tevens een sterke batterij, zeeg goed product
Voordelen
Ligg goed in de hand, sterke batterij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Rron
18/09/2021
België
Geverifieerde koper
zeer handig, zeer efficient en zeer doeltreffend
Echt een aanrader, ook op de gevoelige plekken is het zeer handig en zeer snel en absoluut pijnloos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.