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Arrêté
3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm
Rasoir 2D avec suivi des contours
60 min d'autonomie, 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 3 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l’aine et les jambes.
Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
4.2
sur 6
632
Avis
87%
recommandent ce produit
Kenoby26
28/08/2023
France
Acheteur vérifié
Super pratique
Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !
Avantages
Rapide et indolore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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Anonyme34
02/04/2022
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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ptijean2014
29/12/2021
France
Acheteur vérifié
Super tondeuse
Extrêmement précis et ne blesse pas, rasé de très près , ceux que je cherchais
Avantages
Que du plus
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.