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Arrêté
1 sabot clipsable, 3 mm
Rasoir 2D avec suivi des contours
50 min d'autonomie
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.
Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.
4.1
sur 6
742
Avis
84%
recommandent ce produit
ABK13
19/11/2024
France
Super produit, je recommande.
Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Stéphanedu44
24/07/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, efficace, simple d'utilisation
Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.
Avantages
Efficacité, rapidité
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Vincentini208
02/10/2020
France
Super produit
Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !
Avantages
Vrai tondeuse pour le corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.