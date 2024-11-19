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  • Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
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Arrêté

Bodygroom Series 3000Tondeuse aine et corps étanche

BG3027/03

4.1
| (742) Avis | 84% recommandent ce produit
Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim by clicking on the 3, 5 or 7mm length combs.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture

  • 3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 60 min d'autonomie, 1 h de charge

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

Tondeuse et sabot bidirectionnels pour une coupe dans toutes les directions

Tondeuse et sabot bidirectionnels pour une coupe dans toutes les directions

Le système de rasage est fourni avec 3 sabots amovibles pour une coupe à 3 mm, 5 mm et 7 mm. Vous pouvez également l’utiliser sans sabot pour une finition de plus près.

Tondeuse corps 100 % étanche

Tondeuse corps 100 % étanche

Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.

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4.1

sur 6

742

Avis

84%

recommandent ce produit

19/11/2024

France

France

Super produit, je recommande.

Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

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24/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, efficace, simple d'utilisation

Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.

Avantages

Efficacité, rapidité

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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02/10/2020

France

France

Super produit

Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !

Avantages

Vrai tondeuse pour le corps

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 