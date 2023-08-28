ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture

Arrêté

Bodygroom Series 5000Tondeuse aine et corps étanche

BG5021/16

4.2
| (632) Avis | 87% recommandent ce produit
Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
La tondeuse Series 5000 a été conçue pour tailler tous types de poils tout en respectant la peau, même dans les zones difficiles d’accès telles que le dos. Utilisez le rasoir respectueux de la peau avec la technologie de suivi des contours 2D, ou optez pour les sabots permettant de tailler les poils à 2, 3, 5 ou 7 mm.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture

  • 5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 61 min d'autonomie / 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 4 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

632

Avis

87%

recommandent ce produit

28/08/2023

France

France

Acheteur vérifié

Super pratique

Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !

Avantages

Rapide et indolore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

02/04/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse

Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

29/12/2021

France

France

Acheteur vérifié

Super tondeuse

Extrêmement précis et ne blesse pas, rasé de très près , ceux que je cherchais

Avantages

Que du plus

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.