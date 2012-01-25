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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ7000/12

3.6

| (37) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM/MW, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Voir tous les avantages

réveillez-vous au son de votre station de radio préférée

Commencez la journée à votre rythme !

  • Tuner numérique FM

  • 20 présélections

  • Double alarme

  • Branchement et réglage

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

37

Avis

25/01/2012

France

France

Superbe

Les fonctions de changement d'intensité de l'affichage sont très appréciables. L'horloge type analogique est très sympathique. Les fonctions réveil et radio sont de bonne qualité. A recommander sans hésiter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique

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03/01/2012

France

France

Radia Réveil très satisfaisant

J'ai offert ce radia réveil à mon conjoint. Cadeau réussi ! Très simple d'utilisation. Double programmation. Qualité du son. Très beau design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique

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28/09/2011

France

France

Très bon appreil avec un super design

Super design, fonctionnalités excellentes. Très pratique le bouton pour le changement d'heure été/hiver. Réglages en général très pratique avec la molette. Les 2 alarmes peuvent être soit avec la radio ou soit avec le buzzer, ce qui est rare, en principe c'est radio pour al1 et buzz pour al2. A recommander vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

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