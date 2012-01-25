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Arrêté
AJ7000/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM/MW, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Tuner numérique FM
20 présélections
Double alarme
Branchement et réglage
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 6
37
Avis
Terenas
25/01/2012
France
Superbe
Les fonctions de changement d'intensité de l'affichage sont très appréciables. L'horloge type analogique est très sympathique. Les fonctions réveil et radio sont de bonne qualité. A recommander sans hésiter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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mystic
03/01/2012
France
Radia Réveil très satisfaisant
J'ai offert ce radia réveil à mon conjoint. Cadeau réussi ! Très simple d'utilisation. Double programmation. Qualité du son. Très beau design.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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princecharmant
28/09/2011
France
Très bon appreil avec un super design
Super design, fonctionnalités excellentes. Très pratique le bouton pour le changement d'heure été/hiver. Réglages en général très pratique avec la molette. Les 2 alarmes peuvent être soit avec la radio ou soit avec le buzzer, ce qui est rare, en principe c'est radio pour al1 et buzz pour al2. A recommander vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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