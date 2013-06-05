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Niet meer leverbaar
AJ7000/12
Pluk de dag
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde FM/MW-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer wordt gewekt.
Digitale FM-tuner
20 voorkeuzezenders
Tweevoudig alarm
Aansluiten en instellen
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
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3.6
van 5
37
Reviews & awards
omikke
05/06/2013
België
Geverifieerde koper
Prima!
Mooi, werkt goed en goede prijs/kwaliteit verhouding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
GittanB
13/10/2012
België
Geverifieerde koper
Dit product is op en top!
Het is zalig ontwaken met deze design wekker, met heel zachte tonen start het wekken om daarna in volume toe te nemen. Een extra gegeven dat je het display licht heel erg kan dimmen zodat er geen lichtstoringsfactor is. Super kwalitatief product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
GittanB
21/08/2012
België
Geverifieerde koper
Gemakkelijk in gebruik en prachtige klankkleur.
Uiterst tevreden van de klokradio. Bij gebruik van radiowekken is het heerlijk dat het stilletjes opspringt om daarna meer volume te geven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner