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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ7000/12

3.6

| (37) Reviews & awards

Pluk de dag

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde FM/MW-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer wordt gewekt.

Bekijk alle voordelen

met uw favoriete radiozender

Pluk de dag

  • Digitale FM-tuner

  • 20 voorkeuzezenders

  • Tweevoudig alarm

  • Aansluiten en instellen

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

37

Reviews & awards

05/06/2013

België

België

Geverifieerde koper

Prima!

Mooi, werkt goed en goede prijs/kwaliteit verhouding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

13/10/2012

België

België

Geverifieerde koper

Dit product is op en top!

Het is zalig ontwaken met deze design wekker, met heel zachte tonen start het wekken om daarna in volume toe te nemen. Een extra gegeven dat je het display licht heel erg kan dimmen zodat er geen lichtstoringsfactor is. Super kwalitatief product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

21/08/2012

België

België

Geverifieerde koper

Gemakkelijk in gebruik en prachtige klankkleur.

Uiterst tevreden van de klokradio. Bij gebruik van radiowekken is het heerlijk dat het stilletjes opspringt om daarna meer volume te geven.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner

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