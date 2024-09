Notre meilleur purificateur. Silencieux et économe en énergie.

Profitez d'un air pur et sain chez vous, avec un bruit désormais réduit de 35 % ! Avec ses deux ventilateurs, notre appareil est toujours plus puissant et compact, pour purifier même les grandes pièces en quelques minutes seulement. Élégant et économe en énergie, il se commande depuis une application intelligente et trouvera parfaitement sa place dans votre foyer.