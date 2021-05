Respirez la différence

Le purificateur 2-en-1 Philips nettoie les pièces jusqu'à 65 m2 et humidifie rapidement l'air à un débit de 500 ml/h. Grâce au contrôle via l’application et aux capteurs, il scanne l'air et s'ajuste automatiquement pour l'humidifier et le nettoyer des allergènes et des polluants. Voir tous les avantages