Un grand écran éclatant. Téléviseur MiniLED.

Votre téléviseur MiniLED Philips prend en charge tous les principaux formats HDR et vous offre une image grand écran vraiment impressionnante, avec des noirs profonds et des couleurs réalistes. La luminosité de plus d'un millier de zones de rétroéclairage intelligentes diminue ou augmente individuellement, afin de créer un contraste net et une réelle profondeur.