Principaux formats HDR. Voyez les films tels que leurs réalisateurs les ont imaginés.

Le téléviseur OLED+ 4K UHD Philips est compatible avec tous les principaux formats HDR, y compris HDR10 et Dolby Vision. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou du dernier jeu vidéo, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles. Les mouvements sont d'une fluidité incroyable.