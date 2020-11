Technologie Quantum Dot pour une couleur incroyable

La technologie Quantum Dot est une technologie innovante basée sur les nanocristaux semi-conducteurs. La lumière est émise avec précision pour produire des bleus plus bleus, des verts plus verts et des rouges plus rouges. Les moniteurs LCD avec couleur Quantum Dot affichent une gamme de couleurs plus dynamique, pour une palette de couleurs fidèles et naturelles. Le résultat : des couleurs éclatantes, dynamiques, d'une qualité incroyable.