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Niet meer leverbaar
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (108 cm (42,51") diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.
De DisplayHDR 1000 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere visuele ervaring dan andere schermen die HDR-compatibel zijn. Extreem diepe zwarte kleuren en heldere wittinten contrasteren met schitterende kleuren, wat zorgt voor indrukwekkende details zoals u nooit eerder hebt gezien. Gamers herkennen eenvoudig vijanden die zich in de donkere hoeken en schaduwen verbergen en filmkijkers genieten van een fascinerende en levensechte ervaring. De Philips Momentum wordt geleverd met verschillende HDR-modi, elk geoptimaliseerd voor uw gebruiksscenario's: HDR Game, HDR Movie en HDR Photo.
Prijzen
3.7
van 5
30
Reviews & awards
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Voordelen
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Nadelen
Too large for PC use on a desk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Voordelen
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Nadelen
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
The Brain
23/01/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!
Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!
Voordelen
4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!
Nadelen
Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Beste tijd met minimale vertraging < 4 ms. Dit is uitzonderlijk en kan gemeten worden.
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
10-bits naar 8-bits via dithering met FRC