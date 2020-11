USB 3.0-hub voor eenvoudige toegang en snel laden

Supersnelle USB 3.0 beschikt over een overdrachtssnelheid van 5,0 gbit/s, wat ongeveer 10 keer sneller is dan standaard USB 2.0. Hierdoor wordt de gegevensoverdrachttijd sterk teruggebracht en bespaart u tijd en geld. Met meer bandbreedte, fantastische overdrachtssnelheden, beter energiebeheer en superieure totale prestaties, is USB 3.0 de nieuwste wereldwijde standaard waardoor u opslagapparaten met grote capaciteit kunt gebruiken. U hoeft nu niet meer zo lang te wachten voor uw apparaten zijn opgeladen. FastCharge staat u toe om snel op te laden en op pad te gaan. USB 3.0 is ook compatibel met oudere USB 2.0-apparaten.