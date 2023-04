Fonction Theme TV pour que vos clients retrouvent leurs chaînes favorites en toute simplicité

La fonction Theme TV offre une interface utilisateur avancée grâce à laquelle vos clients peuvent naviguer dans le menu client et ainsi retrouver les chaînes de leur pays, visionner l'actualité et consulter des informations sur l'hôtel en toute simplicité, et ce sans avoir besoin d'un système de divertissement interactif.