TrueVision : performances d'affichage de très haute qualité

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive Philips. Elle permet de parvenir à un réglage fin d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales. Et ceci dans le respect d'une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et destinés à Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.