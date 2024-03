USB-poort voor een betere multimedia-ervaring

Universal Serial Bus of USB is een standaardprotocol voor het koppelen van PC's aan randapparatuur. USB is de populairste manier geworden om randapparatuur op een computer aan te sluiten vanwege de hoge snelheid en de lage kosten. Een poort op een monitor recht in het gezichtsveld van de gebruiker betekent eenvoudige, snelle connectiviteit voor USB-apparaten op een handige plek. (Ondersteuning voor USB 2.0 is afhankelijk van de USB-configuratie van uw computer. Uw monitor is compatibel met USB 2.0 als deze is aangesloten op een PC met ondersteuning voor USB 2.0)