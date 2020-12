HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité

Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.