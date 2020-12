Een responstijd tot wel 5 ms voor heldere, snel bewegende actiebeelden

De responstijd meet de signaalreactiesnelheid in milliseconden. Een snelle responstijd is beter omdat daardoor zichtbare beeldartefacts worden verwijderd die uw kijkplezier zouden kunnen verminderen wanneer u snel bewegende beelden of objecten bekijkt. Dit LCD-scherm heeft een responstijd van 5 ms, zodat u heldere, snel bewegende actiebeelden kunt bekijken op uw LCD-TV.