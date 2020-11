Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus

Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.