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Arrêté
12342RVS2
Type de lampe : H4
Lot de 2
12 V, 60/55 W
Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.
Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.
Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.
2.5
sur 6
8
Avis
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
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Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Acheteur vérifié
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
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chris38460
18/10/2016
France
Pas mieux que mes anciennes Philips
installées récemment et utilisées de nuit hier et aujourd'hui, les 150% de luminosité en plus ne sont pas au rendez vous. Aucune différence par rapport à mes anciennes Philips White Vision, si ce n'est une lumière moins blanche, un faisceau un poil plus large, quoi que ... je vais remettre les anciennes White vision car j'ai les même en code et en phare. Je comptais équiper aussi mes phares en Racing vision mais non, vu le prix, pas la peine
Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 Lampe pour éclairage avant
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