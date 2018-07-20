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  • Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
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Arrêté

RacingVisionLampe pour éclairage avant

12342RVS2

2.5
| (8) Avis
Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à 150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite plus sûre et plus excitante.
Voir tous les avantages

Repoussez les limites de vos feux et de votre conduite

Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée

  • Type de lampe : H4

  • Lot de 2

  • 12 V, 60/55 W

Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus

Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.

L'une des lampes les plus puissantes pour un faisceau lumineux optimal

Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.

Lumière plus puissante pour des conducteurs sportifs

Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 6

8

Avis

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/10/2016

France

France

Pas mieux que mes anciennes Philips

installées récemment et utilisées de nuit hier et aujourd'hui, les 150% de luminosité en plus ne sont pas au rendez vous. Aucune différence par rapport à mes anciennes Philips White Vision, si ce n'est une lumière moins blanche, un faisceau un poil plus large, quoi que ... je vais remettre les anciennes White vision car j'ai les même en code et en phare. Je comptais équiper aussi mes phares en Racing vision mais non, vu le prix, pas la peine

Cet avis concerne le produit RacingVision 12342RVS2 Lampe pour éclairage avant

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