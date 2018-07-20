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Niet meer leverbaar
12342RVS2
Type lamp: H4
Verpakking van 2
12 V, 60/55W
Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.
Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.
Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.
2.5
van 5
8
Reviews & awards
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Geverifieerde koper
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Tensa
18/07/2017
Italia
Geverifieerde koper
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto