À partir de l'âge d'un an, les enfants peuvent manger des aliments plus variés et prendre leurs repas avec le reste de la famille. Vous pouvez commencer par introduire un peu de sel dans l'alimentation de votre enfant, mais les herbes et les épices sont meilleures pour le goût. Laissez-lui le temps de s'habituer aux nouvelles saveurs et textures.