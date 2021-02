Alliant propreté de l'air et humidification





La qualité de l'air est de plus en plus faible à travers le monde, c'est pourquoi sa propreté n’a jamais été aussi importante. Purifier l'air chez vous est la première étape pour mieux respirer.



Il est également important de maintenir un taux d’humidité optimal. Si l'air de votre maison est sec, vos yeux, votre nez et votre gorge peuvent s'irriter et être davantage exposés aux allergènes, bactéries et autres impuretés. Ceci est le cas en hiver, lorsque les radiateurs sont allumés, comme en été, avec les effets asséchants de la climatisation. Respirer de l’air sec provoque des troubles du sommeil et peut aggraver les allergies, l'asthme et d’autres problèmes respiratoires, en plus d’assécher vos cheveux et votre peau.



Nous avons combiné notre puissante technologie de purification VitaShield IPS avec la technologie d’humidification NanoCloud, ce qui crée une combinaison idéale. Cet appareil 2 en 1 vous protège, vous et votre famille, contre les polluants et soulage vos allergies, rhumes des foins ou autres problèmes respiratoires.